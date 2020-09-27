Лукашенко ответил на призыв Макрона отказаться от поста президента

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Белорусский президент Александр Лукашенко ответил на заявление французского коллеги Эммануэля Макрона, который считает, что Лукашенко необходимо добровольно отказаться от своего поста.
Лукашенко ответил на призыв Макрона отказаться от поста президента
  • Reuters

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

По словам Лукашенко, Макрон, следуя своей логике, «должен был бы уйти в отставку ещё два года назад», когда в Париже начинались акции протеста «жёлтых жилетов».

Лукашенко заявил, что массовые протесты во Франции «стали привычным явлением», а Макрон «на удивление тоже до сих пор в должности».

Также белорусский президент заявил, что во Франции «периодически возникают проблемы» с движением BLM и происходят мусульманские протесты в Марселе и Лионе.

«Как опытный политик незрелому — хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам и вместо этого заняться наконец внутренними делами Франции», — заявил Лукашенко.

Ранее Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил, что Лукашенко необходимо добровольно отказаться от поста президента.

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