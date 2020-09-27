Лукашенко ответил на призыв Макрона отказаться от поста президента

Белорусский президент Александр Лукашенко ответил на заявление французского коллеги Эммануэля Макрона, который считает, что Лукашенко необходимо добровольно отказаться от своего поста.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

По словам Лукашенко, Макрон, следуя своей логике, «должен был бы уйти в отставку ещё два года назад», когда в Париже начинались акции протеста «жёлтых жилетов».

Лукашенко заявил, что массовые протесты во Франции «стали привычным явлением», а Макрон «на удивление тоже до сих пор в должности».

Также белорусский президент заявил, что во Франции «периодически возникают проблемы» с движением BLM и происходят мусульманские протесты в Марселе и Лионе.

«Как опытный политик незрелому — хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам и вместо этого заняться наконец внутренними делами Франции», — заявил Лукашенко.

Ранее Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил, что Лукашенко необходимо добровольно отказаться от поста президента.