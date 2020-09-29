Путин заявил о беспрецедентном внешнем давлении на Белоруссию
- РИА Новости
«С учётом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, хотел бы ещё раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Он отметил, что у государств есть прочный фундамент на основе общей истории, культурных, духовных и родственных связей.
Ранее сообщалось, что Москва и Минск возобновили диалог по интеграционным дорожным картам.