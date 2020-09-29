Путин заявил о беспрецедентном внешнем давлении на Белоруссию

На Белоруссию оказывается беспрецедентное внешнее давление, но её отношения с Россией не подвержены конъюнктуре, заявил российский президент Владимир Путин в видеообращении к участникам форума регионов двух стран.

«С учётом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, хотел бы ещё раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Он отметил, что у государств есть прочный фундамент на основе общей истории, культурных, духовных и родственных связей.

Ранее сообщалось, что Москва и Минск возобновили диалог по интеграционным дорожным картам.