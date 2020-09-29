Москва и Минск возобновили диалог по интеграционным дорожным картам

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Белоруссия и Россия возобновили диалог по интеграционным дорожным картам, заявил белорусский посол в Москве Владимир Семашко.
Москва и Минск возобновили диалог по интеграционным дорожным картам
  • Reuters

«Можно так сказать», — приводит РИА Новости ответ Семашко на вопрос о возобновлении переговоров.

Дипломат отметил, что на прошлой неделе первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков встречался в Москве с российским коллегой Алексеем Оверчуком, они обсуждали алгоритм.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин констатировал прогресс по ряду тем российско-белорусской повестки, в том числе по будущему Союзного государства.

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