Москва и Минск возобновили диалог по интеграционным дорожным картам
- Reuters
«Можно так сказать», — приводит РИА Новости ответ Семашко на вопрос о возобновлении переговоров.
Дипломат отметил, что на прошлой неделе первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков встречался в Москве с российским коллегой Алексеем Оверчуком, они обсуждали алгоритм.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин констатировал прогресс по ряду тем российско-белорусской повестки, в том числе по будущему Союзного государства.