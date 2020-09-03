Мишустин заявил о прогрессе в вопросе будущего Союзного государства

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Прогресс достигнут по многим вопросам российско-белорусской повестки, в том числе по будущему Союзного государства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе визита в Минск.
Мишустин заявил о прогрессе в вопросе будущего Союзного государства
  • © РИА Новости

«Хочу сказать, что у нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу, когда мы с вами говорили и обсуждали будущее Союзного государства», — цитирует главу российского правительства ТАСС.

По его словам, оно будет основано на абсолютно независимой позиции двух стран, но «с соответствующими мероприятиями экономического характера», о которых ранее договаривались.

Как пояснил Мишустин, эти мероприятия призваны убрать ненужные барьеры в торговом и культурном взаимодействии.

Ранее госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сообщил, что оно работает в обычном режиме, дипломаты, учёные и военные сотрудничают штатно.

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