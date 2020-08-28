Рапота рассказал о штатной работе Союзного государства

Союзное государство России и Белоруссии работает в обычном режиме, дипломаты, учёные и военные сотрудничают штатно, заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

«Работает в обычном режиме с поправкой только на эпидемиологическую ситуацию. Программы Союзного государства исполняются, пришлось отказаться только от массовых мероприятий — детских оздоровительных смен, форумов, пресс-туров. Но взаимодействие производственников, учёных, военных, дипломатов идёт штатно», — сказал он в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что бюджет Союзного государства исполняется лучше, чем в прошлом году.

«Люди работают. Будущее Союзного государства вижу перспективным и взаимополезным для обеих стран», — сказал он.

Ранее Григорий Рапота опроверг распространяемые в соцсетях сообщения о своей возможной отставке.