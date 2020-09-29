Путин назвал братскими отношения с Белоруссией

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Президент России Владимир Путин назвал отношения Москвы и Минска братскими.
Путин назвал братскими отношения с Белоруссией
  • РИА Новости

Об этом он заявил в видеообращении к участникам VII Форума регионов Белоруссии и России.

По словам Путина, межрегиональные связи являются «одним из важнейших компонентов братских, добрососедских, подлинно союзнических отношений России и Белоруссии, построенных на принципах равноправия и учёта интересов друг друга».

Ранее Путин заявил, что на Белоруссию оказывается беспрецедентное внешнее давление, но её отношения с Россией не подвержены конъюнктуре.

Белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что последние события в Белоруссии показали, что стране нужно держаться ближе к России, особенно в экономике. Как отметил глава государства, экономика «лежит в основе всего».

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