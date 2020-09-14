Лукашенко заявил, что Белоруссии нужно «теснее держаться» с Россией

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Последние события в Белоруссии показали, что стране нужно держаться ближе к России, особенно в экономике. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
Лукашенко заявил, что Белоруссии нужно «теснее держаться» с Россией
  • globallookpress.com

Как отметил глава государства, экономика «лежит в основе всего».

«Поверьте, мы всегда придерживались этой линии (сотрудничество с Россией. — RT). А вот эти события нам показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом и сотрудничать по всем вопросам, в том числе и в экономике», — сказал Лукашенко.

На встрече с Лукашенко Путин заявил о договорённости, согласно которой Россия предоставит Белоруссии кредит в $1,5 млрд.

Кроме того, Путин отметил, что белорусы сами, «без всяких подсказок» и давления извне, должны разобраться в сложившейся ситуации.

RT вёл прямую трансляцию

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