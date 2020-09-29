Песков прокомментировал встречу Тихановской с Макроном
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«Президент Франции встретился с гражданкой Белоруссии. В данный момент по-другому мы оценивать это не можем: это право и президента Франции, и этой гражданки Белоруссии. Мы уважаем права — и его, и её», — цитирует ТАСС представителя Кремля.
Ему задали уточняющий вопрос, видит ли Кремль в такой встрече символизм.
«По всей видимости, президент Франции поддерживает эту гражданку Белоруссии, мы это так воспринимаем», — сказал Песков.
Ранее в Вильнюсе состоялась встреча Тихановской с Макроном.
Позднее Тихановская сообщила о намерении встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.