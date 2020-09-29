Песков прокомментировал встречу Тихановской с Макроном

Россия относится к встрече французского лидера Эммануэля Макрона с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской как к контактам президента Франции и белорусского гражданина, на которые они имеют право, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Президент Франции встретился с гражданкой Белоруссии. В данный момент по-другому мы оценивать это не можем: это право и президента Франции, и этой гражданки Белоруссии. Мы уважаем права — и его, и её», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ему задали уточняющий вопрос, видит ли Кремль в такой встрече символизм.

«По всей видимости, президент Франции поддерживает эту гражданку Белоруссии, мы это так воспринимаем», — сказал Песков.

Ранее в Вильнюсе состоялась встреча Тихановской с Макроном.

Позднее Тихановская сообщила о намерении встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.