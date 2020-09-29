Пресс-служба Тихановской сообщила о её встрече с Макроном в Вильнюсе

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская находится на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном в Вильнюсе. Об этом сообщается в Telegram-канале её пресс-службы.

«В данный момент Светлана Тихановская встречается с Эмманнуэлем Макроном в Вильнюсе», — говорится в сообщении.

Как отмечается, основная тема разговора — возможность организации переговоров на тему проведения новых выборов в Белоруссии и возможной медиации других государств, в том числе Франции.

Ранее Макрон призвал белорусского лидера Лукашенко добровольно отказаться от поста.

Тот, в свою очередь, посоветовал Макрону заняться внутренними делами своей страны.