Пресс-служба Тихановской сообщила о её встрече с Макроном в Вильнюсе
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«В данный момент Светлана Тихановская встречается с Эмманнуэлем Макроном в Вильнюсе», — говорится в сообщении.
Как отмечается, основная тема разговора — возможность организации переговоров на тему проведения новых выборов в Белоруссии и возможной медиации других государств, в том числе Франции.
Ранее Макрон призвал белорусского лидера Лукашенко добровольно отказаться от поста.
Тот, в свою очередь, посоветовал Макрону заняться внутренними делами своей страны.