Тихановская заявила об «общенациональной забастовке» в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская написала в своём Telegram-канале, что 26 октября «начнётся общенациональная забастовка».

Она заявила, что «режим сегодня снова показал белорусам, что насилие — единственное, на что он способен».

«Но взрывать светошумовые гранаты в толпе людей и под окнами роддомов — это не сила», — заявила Тихановская.

Она отметила, что «режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей».

«Значит, этот режим не достоин белорусского народа. Значит, этот режим теряет власть. Поэтому завтра, 26 октября, начнётся общенациональная забастовка», — сообщила она.

Ранее стало известно, что в Минске проходит шествие сторонников белорусской оппозиции, оно стартовало на площади Свободы в центре города.

Официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что «правоохранительные органы применили спецсредства против протестующих вблизи Центрального РУВД по улице Орловской для пресечения противоправных действий».

Также сообщалось, что Тихановская в ходе встречи в Дании с представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ заявила, что новые президентские выборы должны быть назначены в республике до конца текущего года.