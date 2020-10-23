Тихановская призвала до конца года назначить новые выборы в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе встречи в Дании с представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ заявила, что новые президентские выборы должны быть назначены в республике до конца текущего года. Об этом сообщает её пресс-служба.

«Светлана сделала акцент на том, что переговоры о новых выборах должны начаться в 2020 году и новые выборы тоже должны быть назначены до конца года», — говорится в сообщении в Telegram-канале Тихановской.

Ранее Тихановская предъявила ультиматум белорусскому президенту Александру Лукашенко.

По её словам, если до 25 октября власти не выполнят требования оппозиции, то 26 октября в Белоруссии начнётся национальная забастовка.