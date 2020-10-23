Тихановская призвала до конца года назначить новые выборы в Белоруссии
- Reuters
«Светлана сделала акцент на том, что переговоры о новых выборах должны начаться в 2020 году и новые выборы тоже должны быть назначены до конца года», — говорится в сообщении в Telegram-канале Тихановской.
Ранее Тихановская предъявила ультиматум белорусскому президенту Александру Лукашенко.
По её словам, если до 25 октября власти не выполнят требования оппозиции, то 26 октября в Белоруссии начнётся национальная забастовка.