Тихановская прокомментировала встречу Лукашенко с оппозицией в СИЗО

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала визит белорусского президента Александра Лукашенко в СИЗО, где он встретился с представителями координационного совета оппозиции, а также свой телефонный разговор с мужем Сергеем Тихановским, который находится в заключении.

«Сегодняшние события — это результат нашего с вами давления. Этой встречей Лукашенко признал существование политзаключённых, которых раньше называл уголовниками. И если он хотел показать готовность к диалогу, то должен освободить политзаключённых немедленно», — написала она на своём Telegram-канале.

Тихановская отметила, что «диалог в тюремной камере не ведётся».

По её словам, Лукашенко говорит о конституционной реформе для того, чтобы ослабить протест.

«Мы продолжим жёстко стоять на своём и мирно добиваться новых выборов», — отметила она.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в следственном изоляторе КГБ с задержанными представителями координационного совета и объединённого штаба оппозиции.

Было опубликовано видео со встречи.