Тихановская прокомментировала встречу Лукашенко с оппозицией в СИЗО
- Reuters
«Сегодняшние события — это результат нашего с вами давления. Этой встречей Лукашенко признал существование политзаключённых, которых раньше называл уголовниками. И если он хотел показать готовность к диалогу, то должен освободить политзаключённых немедленно», — написала она на своём Telegram-канале.
Тихановская отметила, что «диалог в тюремной камере не ведётся».
По её словам, Лукашенко говорит о конституционной реформе для того, чтобы ослабить протест.
«Мы продолжим жёстко стоять на своём и мирно добиваться новых выборов», — отметила она.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в следственном изоляторе КГБ с задержанными представителями координационного совета и объединённого штаба оппозиции.
Было опубликовано видео со встречи.