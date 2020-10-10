Опубликовано видео встречи Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО

Опубликовано видео встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с находящимися в СИЗО членами координационного совета оппозиции.

Его публикует Telegram-канал «Пул первого». На встрече обсуждались вопросы конституционной реформы в стране.

«Не надо зацикливаться только на Конституции. Я смотрю на это шире, пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и всё общество в том, что на проблему надо смотреть шире», — заявил Лукашенко.

Согласно видео и фото, опубликованным каналом, на встрече с Лукашенко присутствовали 11 человек, в том числе экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико, член президиума КС, юрист Лилия Власова, координатор оппозиционного штаба, бизнесмен Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров, директор Pandadoc Дмитрий Рабцевич, адвокат, член президиума КС Илья Салей, директор Vondel/Hepta, соучредитель The Village Беларусь Александр Василевич, а также Кирилл Бадей, который до ареста занимал позицию и. о. председателя правления Белгазпромбанка.

Ранее сообщалось, что Лукашенко встретился с оппозиционерами в СИЗО КГБ.

Также сообщалось, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская впервые после отъезда в Литву поговорила по телефону со своим супругом блогером Сергеем Тихановским, который находится под арестом в Минске.