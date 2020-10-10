СМИ: Лукашенко встретился с оппозиционерами в СИЗО КГБ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в следственном изоляторе КГБ с задержанными представителями координационного совета и объединённого штаба оппозиции.
СМИ: Лукашенко встретился с оппозиционерами в СИЗО КГБ
  • РИА Новости

Об этом пишет Telegram-канал «Пул первого» и публикует фото со встречи.

«Стало известно, что Лукашенко делал в СИЗО КГБ. Там он четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями, находящимися в СИЗО. Цель президента — услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Лукашенко сказал оппозиционерам, что «Конституцию на улице не напишешь».

Ранее Лукашенко заявил, что уличные протесты в республике «сдулись».

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