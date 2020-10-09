Лукашенко: уличные протесты в Белоруссии «сдулись»

Короткая ссылка
RT
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уличные протесты в республике «сдулись». Тем не менее организаторы акций, по его словам, постоянно меняют тактику и привлекают молодёжь и детей.
Лукашенко: уличные протесты в Белоруссии «сдулись»
  • AFP

«Не надо питать каких-то иллюзий: от новых попыток взорвать обстановку в стране никто не отказался — заняли или выжидательную позицию, или это новый этап этой цветной революции... Да, они, как многие говорят, сдулись. Это правда. Но появился больший радикализм», — цитирует его БЕЛТА.

По словам Лукашенко, «радикалы пытаются этих зевак, молодёжь, детей втянуть в какую-то провокацию».

«Молодёжь намеренно направляется (или бросают их) на провокации: идите к домам ОМОНа, жгите машины, освобождайте политзаключённых на Окрестина, блокируйте дороги, бросайтесь под служебный транспорт ГАИ и прочее», — пояснил он.

Как отметил белорусский лидер, «кому-то явно не хватает крови и сакральных жертв».

В то же время, как считает Лукашенко, белорусы увидели «деструктивность этого уличного движения».

«Они испытали на себе все прелести так называемой уличной демократии, попав в многокилометровые пробки. Родители не могут уложить ребёнка спать из-за орущей под окнами толпы», — добавил он.

Лукашенко также выразил мнение, что в условиях «беспрецедентной внешней турбулентности» страна сможет выжить только за счёт внутренней стабильности.

В сентябре МВД Белоруссии заявило о недопустимости использования детей в политических акциях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить