Лукашенко: уличные протесты в Белоруссии «сдулись»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уличные протесты в республике «сдулись». Тем не менее организаторы акций, по его словам, постоянно меняют тактику и привлекают молодёжь и детей.

«Не надо питать каких-то иллюзий: от новых попыток взорвать обстановку в стране никто не отказался — заняли или выжидательную позицию, или это новый этап этой цветной революции... Да, они, как многие говорят, сдулись. Это правда. Но появился больший радикализм», — цитирует его БЕЛТА.

По словам Лукашенко, «радикалы пытаются этих зевак, молодёжь, детей втянуть в какую-то провокацию».

«Молодёжь намеренно направляется (или бросают их) на провокации: идите к домам ОМОНа, жгите машины, освобождайте политзаключённых на Окрестина, блокируйте дороги, бросайтесь под служебный транспорт ГАИ и прочее», — пояснил он.

Как отметил белорусский лидер, «кому-то явно не хватает крови и сакральных жертв».

В то же время, как считает Лукашенко, белорусы увидели «деструктивность этого уличного движения».

«Они испытали на себе все прелести так называемой уличной демократии, попав в многокилометровые пробки. Родители не могут уложить ребёнка спать из-за орущей под окнами толпы», — добавил он.

Лукашенко также выразил мнение, что в условиях «беспрецедентной внешней турбулентности» страна сможет выжить только за счёт внутренней стабильности.

В сентябре МВД Белоруссии заявило о недопустимости использования детей в политических акциях.