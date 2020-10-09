Лукашенко назвал стабильность гарантией выживания Белоруссии
- Reuters
«Надо понимать, что мы находимся в условиях беспрецедентной внешней турбулентности. Только внутренняя стабильность является гарантией выживания Белоруссии. Сохраним стабильность внутри Беларуси — выживем, нет — нас разделят», — приводит его слова на совещании по актуальным вопросам БЕЛТА.
Лукашенко также напомнил, что ещё до президентских выборов в Белоруссии предупреждал о предстоящих вызовах.
«Помните, я говорил, что выборы будут очень интересными, а после выборов будет ещё интереснее?.. Помните, я говорил, что Беларусь на разрыв? Всё это произошло», — отметил он.
Белорусский лидер также призвал нацию «сплотиться и выстоять».
В сентябре на церемонии инаугурации Лукашенко заявил, что Белоруссия оказалась единственной страной, где «цветная революция» не состоялась.
Он также подчеркнул, что Белоруссию «стали шатать по-новому, нацеливаясь на железный президентский электорат».