Лукашенко назвал стабильность гарантией выживания Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что в условиях «беспрецедентной внешней турбулентности» страна сможет выжить только за счёт внутренней стабильности.
Лукашенко назвал стабильность гарантией выживания Белоруссии
  • Reuters

«Надо понимать, что мы находимся в условиях беспрецедентной внешней турбулентности. Только внутренняя стабильность является гарантией выживания Белоруссии. Сохраним стабильность внутри Беларуси — выживем, нет — нас разделят», — приводит его слова на совещании по актуальным вопросам БЕЛТА.

Лукашенко также напомнил, что ещё до президентских выборов в Белоруссии предупреждал о предстоящих вызовах.

«Помните, я говорил, что выборы будут очень интересными, а после выборов будет ещё интереснее?.. Помните, я говорил, что Беларусь на разрыв? Всё это произошло», — отметил он.

Белорусский лидер также призвал нацию «сплотиться и выстоять».

В сентябре на церемонии инаугурации Лукашенко заявил, что Белоруссия оказалась единственной страной, где «цветная революция» не состоялась.

Он также подчеркнул, что Белоруссию «стали шатать по-новому, нацеливаясь на железный президентский электорат».

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