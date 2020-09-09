В МВД Белоруссии заявили о недопустимости использования детей в политических акциях

Начальник отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних главного управления профилактики МВД Белоруссии полковник милиции Сергей Янковский напомнил о недопустимости использования детей в политических митингах и шествиях.

«Любое массовое мероприятие несёт в себе потенциальный источник опасности. Действия сотрудников милиции здесь ни при чём. Спонтанность толпы легко может спровоцировать давку, а в большом скоплении людей — оказаться пьяный, неадекватный или психически неуравновешенный человек», — сказал Янковский в беседе с RT.

Полковник милиции отдельно обратился к родителям, которые берут с собой на митинги несовершеннолетних детей.

«Те, кто берёт на подобные мероприятия детей в качестве щита, явно не отдают себе отчёт, как крики и сигналы машин влияют на психологическое здоровье ребёнка. Ещё раз хотелось бы обратиться к таким родителям: пожалуйста, не втягивайте своих детей в политику. Не заставляйте их страдать. У детей должно быть спокойное и безопасное детство. Они — самое дорогое в вашей жизни», — подчеркнул Янковский.

Как передаёт корреспондент RT, побывавший на незаконном шествии в центре Минска 8 сентября, в акции приняли участие примерно 200 человек, среди них было минимум двое мальчиков в возрасте от трёх до пяти лет.

«Когда на проспекте Машерова начались задержания, одна из женщин забрала ребёнка и ушла в сторону. Другая женщина, напротив, держа своего ребёнка за руку, пыталась преградить путь сотрудникам милиции. Её неоднократно просили покинуть место митинга сотрудники милиции и некоторые протестующие, но она отвечала отказом. В итоге ребёнок испугался и заплакал. Женщина покинула проспект Машерова, только когда задержания завершились и ОМОН уехал», — рассказывает корреспондент RT.

В пресс-службе ГУВД Минска накануне сообщили о задержании 6 сентября на несанкционированном мероприятии на проспекте Победителей 12-летнего подростка, «который наносил краской протестные надписи на асфальт».

«Парня доставили в Центральное РУВД. Он пояснил, что планировал принять участие в марше со своим отцом, которого ожидал в торговом центре. Однако у последнего изменились планы и на встречу с сыном он не приехал. Увидев толпу, мальчик самостоятельно присоединился к протестующим. А когда нашёл баллончик с краской, по примеру некоторых взрослых стал писать на асфальте слова, смысл которых ему не совсем понятен», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Подросток был передан матери, протокол не составлялся, и на учёт ребёнка не ставили, добавили в ГУВД.

«На современном этапе с подростками, которые в этом нуждаются, проводится индивидуально-профилактическая работа. Решение об этом принимается комиссией по делам несовершеннолетних», — заключили в ведомстве.

Ранее МВД Белоруссии призвало протестующих не брать детей на демонстрации.