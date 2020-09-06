МВД Белоруссии призвало протестующих не брать детей на демонстрации

Короткая ссылка
Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова призвала протестующих не брать детей на демонстрации и «не втягивать их в политику».
МВД Белоруссии призвало протестующих не брать детей на демонстрации
  • Reuters

«Вы носите на руках грудных детей на протесты, берёте с собой ребёнка на митинги, гуляете за руку со школьниками среди толпы и ОМОНа... Вы блокируете проезд машинам детской коляской с ребёнком. Ради чего?» — говорится в Telegram-канале ведомства.

В МВД Белоруссии призвали граждан «не заигрываться в революцию» и «дать своим детям шанс» на спокойное и безопасное детство.

Ранее милиция Белоруссии сообщила, что в субботу, 5 сентября, на акциях протеста в 18 населённых пунктах был задержан 91 человек, 34 из них останутся в изоляторах до решения суда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить