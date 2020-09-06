МВД Белоруссии призвало протестующих не брать детей на демонстрации

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова призвала протестующих не брать детей на демонстрации и «не втягивать их в политику».

«Вы носите на руках грудных детей на протесты, берёте с собой ребёнка на митинги, гуляете за руку со школьниками среди толпы и ОМОНа... Вы блокируете проезд машинам детской коляской с ребёнком. Ради чего?» — говорится в Telegram-канале ведомства.

В МВД Белоруссии призвали граждан «не заигрываться в революцию» и «дать своим детям шанс» на спокойное и безопасное детство.

Ранее милиция Белоруссии сообщила, что в субботу, 5 сентября, на акциях протеста в 18 населённых пунктах был задержан 91 человек, 34 из них останутся в изоляторах до решения суда.