МВД Белоруссии назвало число задержанных на акциях протеста 5 сентября

В Белоруссии в субботу, 5 сентября, в акциях протеста в 18 населённых пунктах приняли участие около 4 тыс. человек. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях был задержан 91 человек, 34 из них останутся в изоляторах до решения суда.

Об этом сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

«Всего вчера (5 сентября. — RT) за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 91 человек. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 34 человека», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В Минске, по данным МВД Белоруссии, несанкционированные акции протеста прошли в восьми местах.

Ранее сообщалось, что милиция оцепила Октябрьскую площадь в центре Минска, где ожидается несанкционированное шествие оппозиции.