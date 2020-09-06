МВД Белоруссии назвало число задержанных на акциях протеста 5 сентября
- Reuters
Об этом сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
«Всего вчера (5 сентября. — RT) за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 91 человек. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 34 человека», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В Минске, по данным МВД Белоруссии, несанкционированные акции протеста прошли в восьми местах.
Ранее сообщалось, что милиция оцепила Октябрьскую площадь в центре Минска, где ожидается несанкционированное шествие оппозиции.