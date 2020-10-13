Тихановская предъявила ультиматум Лукашенко

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что предъявляет ультиматум белорусским властям во главе с президентом республики Александром Лукашенко.
Тихановская предъявила ультиматум Лукашенко
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По её словам, у властей есть 13 дней, чтобы выполнить требования.

«1. Лукашенко должен объявить об уходе. 2. Насилие на улицах должно остановиться полностью. 3. Все политзаключённые должны быть освобождены», — говорится в сообщении в Telegram-канале Тихановской.

Она отметила, что если до 25 октября требования не будут выполнены, то «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом». По её словам, в этом случае 26 октября начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.

«Вы пытаетесь парализовать жизнь нашей страны, не понимая, что Беларусь сильнее, чем режим. Раз вы ждали приказа, то вот приказ. И срок его исполнения — до 25 октября», — отметила она.

Ранее Тихановская прокомментировала визит белорусского президента Александра Лукашенко в СИЗО, где он встретился с представителями координационного совета оппозиции.

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