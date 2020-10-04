«Миссии выходят за рамки»: к чему может привести дипломатическое противостояние Минска с Вильнюсом и Варшавой

Белорусский МИД подчеркнул, что Литва обязана сократить число своих дипломатов. Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. Накануне Минск рекомендовал литовским и польским коллегам в течение недели сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии. Однако главы министерств иностранных дел обеих стран заявили, что отказываются предпринимать соответствующие меры. Эксперты полагают, что Вильнюс и Варшава намеренно хотят добиться дипломатического скандала. Как подчёркивают аналитики, требования Минска обоснованны и связаны с тем, что миссии литовских и польских дипломатов выходят далеко за рамки объявленных задач.

Белоруссия выступила с заявлением, что рекомендации МИД страны по сокращению численности дипкорпуса Литвы носят не рекомендательный, а обязательный к исполнению характер. Об этом сказал пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз в ответ на отказ Вильнюса сократить свой дипломатический персонал.

«Сделанные нами предложения находятся исключительно в плоскости суверенных прав Беларуси, и никто их не обязан — да и, собственно, не собирался — обсуждать с литовской стороной. Если отойти от дипломатической казуистики, то это значит, что такие предложения обязательны для выполнения литовским МИД», — цитирует пресс-секретаря агентство БЕЛТА.

Накануне Министерство иностранных дел Белоруссии попросило польских и литовских коллег в течение недели сократить дипломатическое присутствие в белорусской республике до 18 и 14 человек соответственно.

«Совершенно очевидно то, что мы довольно долго и терпеливо отслеживали все откровенно недружественные телодвижения в отношении нашей страны со стороны Польши и Литвы… В этой связи сегодня в МИД Беларуси вызваны послы Польши и Литвы. Ввиду однозначно деструктивной деятельности со стороны указанных стран им предложено до 9 октября 2020 года привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси. Для Литвы это с 25 до 14 дипломатов, для Польши — с 50 до 18», — цитирует пресс-секретаря МИД Белоруссии агентство РИА Новости.

Как отметил Анатолий Глаз, требования Минска к Вильнюсу и Варшаве обусловлены «особой деструктивной ролью, которую решило играть руководство Польши и Литвы в текущей ситуации», и не направлены «на ухудшение отношений между соседскими народами».

Пресс-секретарь белорусского МИД также напомнил об 11-й статье Венской конвенции о дипломатических сношениях.

«При отсутствии конкретного соглашения о численности персонала представительства государство пребывания может предложить, чтобы численность персонала представительства сохранялась в пределах, которые оно считает разумными и нормальными, учитывая обстоятельства и условия, существующие в государстве пребывания, и потребности данного представительства», — указал он.

По словам Глаза, белорусская сторона ранее призывала Варшаву и Вильнюс «к благоразумию, вдумчивой, объективной и глубокой оценке происходящих событий, пониманию важности и судьбоносности диалога с соседями, уважению интересов граждан друг друга, к острой необходимости сохранения стабильности в регионе».

МИД Белоруссии

РИА Новости

© Виктор Толочко

«Вместо этого в ответ получаем не только ушаты грязи, но и наглые попытки продавить тараном свои интересы, неприкрытое вмешательство во внутренние дела, игнорирование базовых суверенных прав Беларуси, прямое спонсирование откровенно экстремистских призывов и действий. Мы до конца надеялись, что эти архаичные практики давно ушли в историю, однако в данном случае с сожалением вынуждены констатировать обратное», — подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства Белоруссии.

Глаз также уточнил, что послы Белоруссии в Польше и Литве отзываются в Минск с 5 октября для консультаций.

«Стиль разговора неприемлем»

Напомним, в ответ на просьбу белорусской стороны сократить количество дипломатических служащих на территории республики глава МИД Литвы Линус Линкявичюс заявил журналистам, что Вильнюс не намерен отзывать своего посла в Минске для консультаций и сокращать дипперсонал.

Позднее с аналогичным заявлением выступил и польский министр иностранных дел Збигнев Рау. По его мнению, каналы связи с белорусскими коллегами должны быть сохранены. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

BY wezwała swoich Ambasadorów w PL i LT na konsultacje i oczekuje tego samego od 🇵🇱PL i 🇱🇹LT. Razem z @LinkeviciusL jesteśmy przekonani, że kanały komunikacji muszą zostać zachowane i na tym etapie nie zamierzamy wzywać naszych Ambasadorów na konsultacje. — Zbigniew Rau (@RauZbigniew) October 2, 2020

При этом ранее белорусские власти не раз заявляли, что протесты, которые начались в стране после президентских выборов, координируются из-за рубежа. Так, 9 сентября глава государства Александр Лукашенко в интервью RT и ряду других российских СМИ сообщил о влиянии на республику, в частности, со стороны Польши и Литвы.

«Причины обострения отношений очевидны — всё закрутилось вокруг выборов и их результатов. И того, как Литва и Польша повели себя в этой ситуации. Эти два государства активно вмешивались в белорусские внутренние дела, поддержали оппозиционных кандидатов, придав им некое подобие легитимности. Естественно, любое государство будет реагировать на это крайне негативно», — рассказал в комментарии RT белорусский политолог Алексей Дзермант.

В свою очередь, заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов отметил, что сейчас наблюдается «спазм дипломатической борьбы сторон».

«Минск не хочет пускать дипломатические дела на самотёк, поэтому предпринимает активные действия, на что, конечно же, реагируют страны-соседи», — пояснил эксперт в беседе с RT.

При этом, по словам Воронова, «стиль разговора Польши и Литвы по вопросу сокращения числа своих дипломатов неприемлем для белорусской стороны». По его мнению, Польша и Литва «своими неуместными заявлениями намеренно пытаются создать дипломатический скандал».

Польский министр иностранных дел Збигнев Рау и глава МИД Литвы Линус Линкявичюс

AFP

© Reuters

«Они намерены в данных условиях громко хлопнуть дверью и показать характер, чтобы максимально продлить период, в течение которого части дипломатов нужно будет покинуть Белоруссию. Однако со стороны это выглядит крайне странной позицией», — считает эксперт.

«Активность деструктивной дипломатии»

В разговоре с RT Константин Воронов подчеркнул, что так резко Варшава и Вильнюс реагируют на требование Минска сократить свой дипломатический корпус, «поскольку их возможности как-то повлиять на ситуацию в Белоруссии крайне ограниченны».

«Белоруссия же совершенно обоснованно стремится сократить присутствие этих дипломатов, поскольку их миссии зачастую выходят за рамки заявленных целей», — пояснил эксперт.

По словам Воронова, сократив дипмиссию, Минск стремится сократить активность деструктивной дипломатии со стороны этих государств.

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В частности, среди причин, по которым Минск выставил соответствующие требования к Вильнюсу и Варшаве, эксперты называют деятельность польских и литовских некоммерческих организаций (НКО) в Белоруссии.

По словам Воронова, эти НКО обычно делятся на так называемые аналитические центры и учреждения, финансирующие оппозиционные СМИ.

«В частности, интернет-портал оппозиции «Хартия-97» поддерживается финансово сразу несколькими польскими фондами. Штаб-квартира этого издания расположена в Варшаве», — рассказал эксперт.

Что касается литовских некоммерческих организаций, то правительство Литвы открыто декларирует свою поддержку белорусской оппозиции и фактически занимается подготовкой новых кадров для неё, считает политолог. К примеру, в начале сентября пресс-служба правительства Литвы опубликовала заявление об одобрении проекта помощи оппозиции Белоруссии. Было принято решение о выделении 100 стипендий белорусским студентам, обучающимся в Литве, и €200 тыс. — Европейскому гуманитарному университету (ЕГУ), который был закрыт в Минске и теперь базируется в Вильнюсе. При этом премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что принятый план — это не последний шаг поддержки соседнего государства, которое «несколько недель не мирится с результатами незаконных выборов».

Обострила отношения Минска с Варшавой и Вильнюсом и санкционная война между Белоруссией и ЕС.

Напомним, 2 октября вступили в силу рестрикции в отношении 40 белорусских официальных лиц. В ответ Минск заявил, что активизирует санкционный список против представителей Европейского союза.

Как отметили в МИД Белоруссии, последствием дальнейшей раскрутки «санкционного маховика» со стороны ЕС может стать разрыв дипотношений. В этом противостоянии Москва выразила свою солидарность Минску. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём комментарии назвала санкции европейских стран «открытым и неприемлемым давлением» на власти Белоруссии и заявила, что белорусский ответный санкционный список будет действовать и в России.

Что касается ситуации, связанной с польскими и литовскими дипломатами и их отказом добровольно покинуть пределы Белоруссии, «Минску ничего больше не остаётся, как просто выслать дипломатов этих стран», считает Алексей Дзермант.

«В любом случае Белоруссия может позволить себе выслать то количество дипломатов, которое она считает нужным, и снизить уровень дипломатического взаимодействия. В ответ, очевидно, Литва и Польша предпримут асимметричные меры. При этом крайний шаг — это полный разрыв дипотношений. Однако стороны вряд ли решатся на это», — спрогнозировал эксперт.

Константин Воронов, в свою очередь, отмечает, что Минск также может объявить часть литовских и польских дипломатов персонами нон-грата.

«Не исключён даже сценарий, близкий к силовому выдворению из страны этих лиц», — считает аналитик.

Протест оппозиции в Белоруссии

Reuters

Польша и Литва, со своей стороны, «могут усилить работу с оппозицией» в ответ на действия белорусских коллег, полагает эксперт.

«Варшава и Вильнюс будут стремиться интернационализировать аспекты белорусского кризиса, выдвигать их на европейский уровень, чтобы Европа занималась каждым пустяковым делом отдельно. На этом направлении мы увидим много чего интересного», — заключил аналитик.