Белоруссия отметила обязательность сокращения числа дипломатов Литвы

Озвученные белорусским МИД предложения по сокращению дипперсонала в посольствах Литвы и Польши обязательны к исполнению, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

«Сделанные нами предложения находятся исключительно в плоскости суверенных прав Беларуси, и никто их не обязан, да и, собственно, не собирался обсуждать с литовской стороной. Если отойти от дипломатической казуистики, то это значит, что такие предложения обязательны для выполнения литовским МИД», — цитирует его БЕЛТА.

Комментируя предложение Минска, Глаз напомнил об 11-й статье Венской конвенции о дипломатических сношениях.

«При отсутствии конкретного соглашения о численности персонала представительства государство пребывания может предложить, чтобы численность персонала представительства сохранялась в пределах, которые оно считает разумными и нормальными, учитывая обстоятельства и условия, существующие в государстве пребывания, и потребности данного представительства», — сказал он.

Таким образом представитель ведомства прокомментировал слова главы МИД Литвы Линаса Линкавичюса о том, что страна не будет отзывать своего посла в Минске для консультаций и сокращать дипломатический персонал.

«Ещё раз подчеркну, что предложения, которые мы вчера озвучили, не направлены на ухудшение отношений между нашими соседскими народами, носят вынужденный ответный характер и мотивированы особой деструктивной ролью, которую решило играть руководство Польши и Литвы в текущей ситуации», — подытожил Глаз.

2 октября МИД Белоруссии попросил Польшу и Литву до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии до 18 и 14 дипломатов соответственно.