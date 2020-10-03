Белоруссия отметила обязательность сокращения числа дипломатов Литвы

Короткая ссылка
Озвученные белорусским МИД предложения по сокращению дипперсонала в посольствах Литвы и Польши обязательны к исполнению, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
Белоруссия отметила обязательность сокращения числа дипломатов Литвы
  • РИА Новости

«Сделанные нами предложения находятся исключительно в плоскости суверенных прав Беларуси, и никто их не обязан, да и, собственно, не собирался обсуждать с литовской стороной. Если отойти от дипломатической казуистики, то это значит, что такие предложения обязательны для выполнения литовским МИД», — цитирует его БЕЛТА.

Комментируя предложение Минска, Глаз напомнил об 11-й статье Венской конвенции о дипломатических сношениях.

«При отсутствии конкретного соглашения о численности персонала представительства государство пребывания может предложить, чтобы численность персонала представительства сохранялась в пределах, которые оно считает разумными и нормальными, учитывая обстоятельства и условия, существующие в государстве пребывания, и потребности данного представительства», — сказал он.

Таким образом представитель ведомства прокомментировал слова главы МИД Литвы Линаса Линкавичюса о том, что страна не будет отзывать своего посла в Минске для консультаций и сокращать дипломатический персонал.

«Ещё раз подчеркну, что предложения, которые мы вчера озвучили, не направлены на ухудшение отношений между нашими соседскими народами, носят вынужденный ответный характер и мотивированы особой деструктивной ролью, которую решило играть руководство Польши и Литвы в текущей ситуации», — подытожил Глаз.

2 октября МИД Белоруссии попросил Польшу и Литву до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии до 18 и 14 дипломатов соответственно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить