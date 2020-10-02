Белоруссия просит Польшу и Литву сократить число дипломатов в стране
- РИА Новости
Кроме того, послы Белоруссии в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций.
«Послы Белоруссии в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций. Послам Польши и Литвы предложено последовать данному примеру», — цитирует ТАСС пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза.
Ранее в МИД Польши отмечали, что, если страны ЕС не смогут согласовать санкции против Белоруссии, соседние регионы должны рассмотреть введение национальных ограничительных мер.
В середине сентября белорусский лидер Александр Лукашенко призвал народы Литвы, Польши и Украины остановить своих «безумных политиков».