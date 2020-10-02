Белоруссия просит Польшу и Литву сократить число дипломатов в стране

Короткая ссылка
Минск рекомендует Польше и Литве до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии до 18 и 14 дипломатов соответственно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского МИД.
Белоруссия просит Польшу и Литву сократить число дипломатов в стране
  • РИА Новости

Кроме того, послы Белоруссии в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций.

«Послы Белоруссии в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций. Послам Польши и Литвы предложено последовать данному примеру», — цитирует ТАСС пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза.

Ранее в МИД Польши отмечали, что, если страны ЕС не смогут согласовать санкции против Белоруссии, соседние регионы должны рассмотреть введение национальных ограничительных мер.

В середине сентября белорусский лидер Александр Лукашенко призвал народы Литвы, Польши и Украины остановить своих «безумных политиков»

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить