Белоруссия просит Польшу и Литву сократить число дипломатов в стране

Минск рекомендует Польше и Литве до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии до 18 и 14 дипломатов соответственно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского МИД.

Кроме того, послы Белоруссии в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций.

«Послы Белоруссии в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций. Послам Польши и Литвы предложено последовать данному примеру», — цитирует ТАСС пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза.

Ранее в МИД Польши отмечали, что, если страны ЕС не смогут согласовать санкции против Белоруссии, соседние регионы должны рассмотреть введение национальных ограничительных мер.

В середине сентября белорусский лидер Александр Лукашенко призвал народы Литвы, Польши и Украины остановить своих «безумных политиков».