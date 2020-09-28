МИД Польши предложил альтернативу санкциям ЕС против Белоруссии
- globallookpress.com
Об этом он заявил после переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
«Если не дойдёт до введения таких санкций (мы говорим о санкциях, направленных на отдельных должностных лиц белорусского государства), то страны нашего региона рассматривают (я говорю о соседях Белоруссии, входящих в ЕС) введение национальных санкций», — цитирует Рау агентство РАР.
В то же время он выразил надежду, что санкции ЕС всё-таки будут введены.
21 сентября главы МИД стран — членов Европейского союза в Брюсселе не смогли договориться относительно введения санкций против белорусских официальных лиц за применение насилия во время протестов после выборов президента республики.