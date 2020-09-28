МИД Польши предложил альтернативу санкциям ЕС против Белоруссии

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Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что если страны Евросоюза не смогут согласовать санкции против белорусских официальных лиц, соседние регионы должны рассмотреть введение национальных ограничительных мер в отношении республики.
МИД Польши предложил альтернативу санкциям ЕС против Белоруссии
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Об этом он заявил после переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

«Если не дойдёт до введения таких санкций (мы говорим о санкциях, направленных на отдельных должностных лиц белорусского государства), то страны нашего региона рассматривают (я говорю о соседях Белоруссии, входящих в ЕС) введение национальных санкций», — цитирует Рау агентство РАР.

В то же время он выразил надежду, что санкции ЕС всё-таки будут введены.

21 сентября главы МИД стран — членов Европейского союза в Брюсселе не смогли договориться относительно введения санкций против белорусских официальных лиц за применение насилия во время протестов после выборов президента республики.

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