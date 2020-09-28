МИД Польши предложил альтернативу санкциям ЕС против Белоруссии

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что если страны Евросоюза не смогут согласовать санкции против белорусских официальных лиц, соседние регионы должны рассмотреть введение национальных ограничительных мер в отношении республики.

Об этом он заявил после переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

«Если не дойдёт до введения таких санкций (мы говорим о санкциях, направленных на отдельных должностных лиц белорусского государства), то страны нашего региона рассматривают (я говорю о соседях Белоруссии, входящих в ЕС) введение национальных санкций», — цитирует Рау агентство РАР.

В то же время он выразил надежду, что санкции ЕС всё-таки будут введены.

21 сентября главы МИД стран — членов Европейского союза в Брюсселе не смогли договориться относительно введения санкций против белорусских официальных лиц за применение насилия во время протестов после выборов президента республики.