В Евросоюзе не смогли договориться по белорусским санкциям

Главы МИД стран — членов Европейского союза в Брюсселе не смогли договориться относительно введения санкций против белорусских официальных лиц за применение насилия во время протестов после выборов президента республики.

Об этом министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил в Twitter.

«Обсуждаем много вопросов на Совете ЕС на уровне министров иностранных дел, в том числе Беларусь. Вызывает сожаление, что сегодня мы не смогли принять решение относительно санкций за нарушение прав человека из-за «взятия в заложники» со стороны одной страны-члена. Это посылает неправильный сигнал белорусам, обществу и всему миру», — написал он.

Ринкевичс не стал уточнять, из-за позиции какой страны санкции не были приняты.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предложила Европарламенту список белорусских официальных лиц, в отношении которых необходимо применить санкции.