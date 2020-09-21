В Евросоюзе не смогли договориться по белорусским санкциям

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Главы МИД стран — членов Европейского союза в Брюсселе не смогли договориться относительно введения санкций против белорусских официальных лиц за применение насилия во время протестов после выборов президента республики.
В Евросоюзе не смогли договориться по белорусским санкциям
  • Reuters

Об этом министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил в Twitter. 

«Обсуждаем много вопросов на Совете ЕС на уровне министров иностранных дел, в том числе Беларусь. Вызывает сожаление, что сегодня мы не смогли принять решение относительно санкций за нарушение прав человека из-за «взятия в заложники» со стороны одной страны-члена. Это посылает неправильный сигнал белорусам, обществу и всему миру», — написал он.

Ринкевичс не стал уточнять, из-за позиции какой страны санкции не были приняты.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предложила Европарламенту список белорусских официальных лиц, в отношении которых необходимо применить санкции.

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