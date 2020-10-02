Литва отказалась сокращать дипломатический персонал в Белоруссии

Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что Вильнюс не будет отзывать своего посла в Минске для консультаций и сокращать дипломатический персонал.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на главу МИД Литвы Линаса Линкавичюса.

«Мы точно не намерены отзывать (посла) на консультации и точно не будем ничего решать о сокращении персонала», — сказал он.

Ранее МИД Белоруссии попросил Польшу и Литву до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии до 18 и 14 дипломатов соответственно.

При этом послы Белоруссии в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций.