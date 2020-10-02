Литва отказалась сокращать дипломатический персонал в Белоруссии
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Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на главу МИД Литвы Линаса Линкавичюса.
«Мы точно не намерены отзывать (посла) на консультации и точно не будем ничего решать о сокращении персонала», — сказал он.
Ранее МИД Белоруссии попросил Польшу и Литву до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии до 18 и 14 дипломатов соответственно.
При этом послы Белоруссии в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций.