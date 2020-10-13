«Реанимировать протест»: зачем белорусская оппозиция выдвинула ультиматум Лукашенко

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская потребовала от Александра Лукашенко уйти в отставку до 25 октября. В противном случае оппозиция, по её словам, устроит в стране «национальную забастовку». Свои требования она назвала «приказом» и «народным ультиматумом». Как отмечают эксперты, за последние месяцы протестная активность в Белоруссии начала сходить на нет, а Лукашенко, наоборот, заметно укрепил свои позиции. Аналитики считают, что Тихановская пытается таким образом «реанимировать» протест, но очевидно, что власти страны выполнять условия «ультиматума» не станут.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что белорусский лидер Александр Лукашенко должен до 25 октября уйти в отставку. В случае неисполнения данного ультиматума она пообещала устроить в стране всеобщую забастовку.

«Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония — и с нас хватит. 25 октября мы объявляем Народный Ультиматум. У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования», — говорится в Telegram-канале Тихановской.

Первое требование — отставка Александра Лукашенко. Второе — прекращение насилия на улицах, а третье — освобождение всех политзаключённых.

«Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и всё это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест», — написала Тихановская.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече со Светланой Тихановской 6 октября 2020 года

© Bundesregierung/Jesco Denzel/Handout via REUTERS

По словам лидера оппозиции, «Лукашенко убивает своё будущее и пытается утянуть за собой чиновников, силовиков и весь белорусский народ». Действия властей страны она охарактеризовала как «государственный террор».

В конце обращения Тихановская назвала требования к Лукашенко «приказом».

«Раз вы ждали приказа — то вот приказ. И срок его исполнения — до 25 октября», — заключила экс-кандидат в президенты.

Затяжной протест

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Его главным соперником во время избирательной кампании была жена арестованного оппозиционера Сергея Тихановского — Светлана Тихановская. За неё, по данным ЦИК, отдали свои голоса 10,1% избирателей.

Оппозиция объявила о непризнании итогов выборов и вывела своих сторонников на улицы. Первые протесты начались ещё до оглашения официальных результатов голосования — в ночь с 9 на 10 августа. Поначалу в ходе митингов происходили столкновения демонстрантов с органами правопорядка. Впоследствии акции стали проходить более мирно.

Европейский союз практически сразу поддержал на официальном уровне белорусскую оппозицию. Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил, что европейские страны напрямую вмешиваются во внутренние дела Белоруссии.

Светлана Тихановская через несколько дней после выборов бежала из страны, обосновавшись в Литве.

В ответ на митинги оппозиции на улицах белорусских городов стали проводиться акции в поддержку Александра Лукашенко. Сам глава государства при этом анонсировал в стране конституционную реформу и заявил о готовности передать часть полномочий правительству и другим органам власти.

2 октября 2020 года Евросоюз ввёл санкции в отношении 40 официальных лиц Белоруссии за якобы имевшие место фальсификации на выборах и нарушения прав человека.

При этом против Лукашенко Брюссель вводить санкции не стал, однако не исключил, что сделает это в будущем, если ситуация в республике не улучшится.

Минск на рестрикции ЕС тоже ответил санкциями.

Протестные акции в Белоруссии не утихают до сих пор. Самые массовые оппозиционные мероприятия, как правило, организуются по воскресеньям. При этом численность этих акций сейчас значительно ниже, чем в августе. Между тем в последнее время наблюдается рост агрессивности демонстрантов, отмечают в МВД республики.

«11 октября в стране зафиксировано 25 протестных акций. По сравнению с предыдущими воскресными шествиями количество митингующих уменьшилось, но повысилась агрессивность толпы, в которой были представители различных радикализированных группировок (анархисты, ультрас и другие)», ― говорится в Telegram-канале ведомства.

Протестная акция в Минске 11 октября 2020 года

Reuters

В МВД подчеркнули, что общее число протестующих по всей стране 11 октября составило порядка 11 тыс. человек. При этом 713 граждан были задержаны «за нарушение законодательства о массовых мероприятиях».

Для сравнения: на одной из наиболее многочисленных акций протеста в Минске 23 августа, по данным МВД, собрались около 20 тыс. протестующих. При этом оппозиционные СМИ говорили тогда о сотнях тысячах участников митинга.

«Позиции Лукашенко более сильные»

По мнению замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, своим «ультиматумом» Тихановская и её кураторы пытаются вдохнуть новую жизнь в затухающую протестную активность.

«Они пытаются реанимировать протест. При этом в анонсированных мерах нет ничего нового. Всё это уже применялось: и забастовки, и бойкот продаж, и блокировки дорог. Всё из методичек Джина Шарпа они использовали, но ничего не дало результатов: протест постепенно сходит на нет и перестаёт быть массовым», — заявил аналитик в беседе с RT.

При этом он отметил, что забастовки и бойкот товаров могут потенциально нанести серьёзный вред белорусской экономике.

«Тихановская предлагает набор методов, которые нанесут удар белорусской экономике и снизят доходы белорусских граждан. Это называется «назло соседу отморожу уши»: блокировка дорог, забастовки, бойкот собственных товаров отнюдь не улучшат положение белорусов, а ухудшат. Это очень странная борьба: Тихановская навязывает белорусам методы, направленные против их собственных кошельков, против их собственной страны», — считает Шаповалов.

Как полагает преподаватель РАНХиГС Сергей Маргулис, подтолкнуть окружение Тихановской к активным действиям могла встреча Александра Лукашенко с задержанными оппозиционерами.

«Катализатором могла стать и неожиданная для многих встреча Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО КГБ. В белорусской политологической среде идут сейчас споры, кто от этого больше выиграл, но как бы то ни было, данный ход Лукашенко мог повлиять на действия оппозиции», — говорит эксперт.

Напомним, 10 октября президент Белоруссии посетил следственный изолятор КГБ, где пообщался с арестованными представителями оппозиции. Разговор длился около 4,5 часов. Среди собеседников главы государства был и экс-кандидат в президенты Виктор Бабарико.

Владимир Шаповалов также считает, что эта встреча могла повлиять на действия Тихановской.

«Лукашенко встретился с реальным оппозиционным политиком — Виктором Бабарико. За ним действительно стоит определённая часть белорусского общества. В отличие от Тихановской, которая настоящим политиком не является и за которой стоят только европейские эмиссары», — полагает аналитик.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на женском форуме «За Беларусь» 17 сентября 2020 года

© Tut.By via REUTERS

По мнению Маргулиса, Лукашенко без всяких сомнений отвергнет «ультиматум» Тихановской.

«Безусловно, Лукашенко не примет условия «ультиматума» — это очевидно. Он просто усилит меры безопасности в канун этой даты, продолжит дискредитировать Тихановскую. Тем более, как мы помним, в прошедшие выходные представители оппозиции тоже обещали нам невиданный по масштабам протест, но на практике он был без особого труда разогнан силами Министерства внутренних дел Белоруссии», — говорит эксперт.

Политолог отмечает, что сейчас для ухода Лукашенко из власти гораздо меньше предпосылок, чем было в самый разгар протестов в августе, когда белорусский лидер не поддался давлению улицы и внешних игроков и удержал власть.