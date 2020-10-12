Лукашенко заявил о готовности передать часть президентских полномочий

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о правильности передачи некоторых полномочий главы государства правительству и другим органам власти.
Лукашенко заявил о готовности передать часть президентских полномочий
  • РИА Новости

Об этом он заявил во время встречи с первым вице-премьером Николаем Снопковым, министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и министром финансов Юрием Селиверстовым.

«Поскольку в последнее время много говорят о перераспределении полномочий, явно кому-то их не хватает, а в основном это правильно: правительство и другие органы власти надо догружать, снимать с президента несвойственные вопросы», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что недавно получил записку, в которой предлагается 71 полномочие перераспределить от президента на все уровни власти.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в следственном изоляторе КГБ с задержанными представителями координационного совета и объединённого штаба оппозиции, где обсудил конституционную реформу в республике.

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