Совет ЕС выразил готовность ввести санкции против Лукашенко

Главы МИД стран Евросоюза согласовали введение санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко, если ситуация в республике не улучшится.

В своих выводах Совет ЕС выразил готовность принять дальнейшие ограничительные меры в отношении организаций и высокопоставленных должностных лиц, в том числе Лукашенко, «если ситуация не улучшится».

«Совет решительно осуждает насилие, применённое белорусскими властями против мирных демонстрантов, и призывает освободить всех произвольно задержанных лиц, включая политических заключённых», — говорится в заявлении.

При этом в ЕС уточнили, что готовы «активизировать своё политическое участие, отраслевое сотрудничество и финансовую помощь» Белоруссии, если её власти «станут уважать принципы демократии, верховенства закона и прав человека».

Ранее Великобритания и Канада ввели санкции против президента Белоруссии, его сына Виктора и ряда белорусских силовиков.

Глава Европейской народной партии Манфред Вебер поддержал внесение президента Белоруссии в санкционный список ЕС и назвал его «архитектором насилия» против оппозиционеров.

Как заявлял сам Лукашенко, в условиях «беспрецедентной внешней турбулентности» страна сможет выжить только за счёт внутренней стабильности. По его словам, Белоруссия оказалась единственной страной, где «цветная революция» не состоялась. Он также выразил готовность возобновить работу с Германией во время её председательства в Совете ЕС.