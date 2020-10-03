Лукашенко рассчитывает возобновить работу с ФРГ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру с Днём германского единства заявил, что рассчитывает возобновить работу с Германией во время её председательства в Совете ЕС.
Лукашенко рассчитывает возобновить работу с ФРГ
  • РИА Новости

«Лукашенко подчеркнул, что очень рассчитывает на возобновление совместной работы по различным направлениям в период председательства ФРГ в Совете ЕС во второй половине 2020 года», — приводит Интерфакс поздравление белорусского президента.

Он отметил, что, «несмотря на сложное историческое наследие, Берлин является для Минска важным партнёром».

«Наши страны объединяют многочисленные связи и разнообразные совместные проекты, которые способствуют расширению экономических и гуманитарных контактов, укреплению взаимного доверия и безопасности», — добавил он.

Ранее российский президент Владимир Путин поздравил руководство ФРГ с Днём германского единства. Глава государства направил телеграмму федеральному президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Ангеле Меркель.

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