Путин поздравил руководство ФРГ с Днём германского единства

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Российский президент Владимир Путин поздравил руководство ФРГ с Днём германского единства. Глава государства направил телеграмму федеральному президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Ангеле Меркель.
Путин поздравил руководство ФРГ с Днём германского единства
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Как отметил Путин, произошедшее три десятилетия назад объединение Германии «стало весьма важным событием европейской истории».

«Владимир Путин также подтвердил неизменную готовность России к диалогу и взаимодействию с германскими партнёрами по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — сообщили в Кремле.

В мае официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт заявил, что Ангела Меркель продолжит стремиться к честному диалогу с Россией.

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