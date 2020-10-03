Российский президент Владимир Путин поздравил руководство ФРГ с Днём германского единства. Глава государства направил телеграмму федеральному президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Ангеле Меркель.

Как отметил Путин, произошедшее три десятилетия назад объединение Германии «стало весьма важным событием европейской истории».

«Владимир Путин также подтвердил неизменную готовность России к диалогу и взаимодействию с германскими партнёрами по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — сообщили в Кремле.

В мае официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт заявил, что Ангела Меркель продолжит стремиться к честному диалогу с Россией.