Путин поздравил руководство ФРГ с Днём германского единства
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Как отметил Путин, произошедшее три десятилетия назад объединение Германии «стало весьма важным событием европейской истории».
«Владимир Путин также подтвердил неизменную готовность России к диалогу и взаимодействию с германскими партнёрами по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — сообщили в Кремле.
В мае официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт заявил, что Ангела Меркель продолжит стремиться к честному диалогу с Россией.