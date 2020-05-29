В ФРГ заявили о приверженности Меркель диалогу с Россией

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель продолжит стремиться к честному диалогу с Россией. Об этом заявил официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт.
В ФРГ заявили о приверженности Меркель диалогу с Россией
  • Reuters

«Канцлер всегда была — это так и останется — человеком, который стремится к конструктивным отношениям, диалогу с Россией и президентом Путиным лично», — цитирует его ТАСС.

Зайберт подчеркнул, что диалог «должен быть честным».

В апреле президент России Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуации с коронавирусом и нефтью, а также обмен пленными между Киевом и самопровозглашёнными ДНР и ЛНР.

Также в мае Путин и Меркель обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной освобождения Европы и мира от фашизма.

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