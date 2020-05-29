В ФРГ заявили о приверженности Меркель диалогу с Россией
- Reuters
«Канцлер всегда была — это так и останется — человеком, который стремится к конструктивным отношениям, диалогу с Россией и президентом Путиным лично», — цитирует его ТАСС.
Зайберт подчеркнул, что диалог «должен быть честным».
В апреле президент России Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуации с коронавирусом и нефтью, а также обмен пленными между Киевом и самопровозглашёнными ДНР и ЛНР.
Также в мае Путин и Меркель обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной освобождения Европы и мира от фашизма.