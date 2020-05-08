Путин и Меркель поздравили друг друга с 75-летием Победы над фашизмом
- Reuters
«Владимир Путин и Ангела Меркель обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной освобождения Европы и мира от фашизма», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, для Москвы и Берлина эта дата имеет особое, символическое значение.
Политики подчеркнули важность сохранения исторической памяти о событиях тех лет.
Ранее Путин и французский лидер Эммануэль Макрон поздравили друг друга с юбилеем победы над фашизмом.