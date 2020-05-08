Путин и Меркель поздравили друг друга с 75-летием Победы над фашизмом

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной освобождения мира от фашизма. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин и Ангела Меркель обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной освобождения Европы и мира от фашизма», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, для Москвы и Берлина эта дата имеет особое, символическое значение.

Политики подчеркнули важность сохранения исторической памяти о событиях тех лет.

Ранее Путин и французский лидер Эммануэль Макрон поздравили друг друга с юбилеем победы над фашизмом.