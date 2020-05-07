Путин и Макрон обменялись поздравлениями по случаю 75-летия Победы

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон по телефону обменялись поздравлениями в связи с 75-летием победы над фашизмом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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«Главы государств обменялись тёплыми поздравлениями в связи с 75-летием победы над фашизмом. Этот юбилей является общим достоянием наших государств», — говорится в сообщении. Так, Путин отметил подвиг лётчиков эскадрильи «Нормандия — Неман», сражавшихся на советско-германском фронте. Кроме того, стороны обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса, подготовку видеоконференции стран — постоянных членов Совбеза ООН, урегулирование внутриукраинского и ливийского конфликтов. Ранее Путин и американский лидер Дональд Трамп поздравили друг друга с юбилеем Победы.