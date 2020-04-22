В Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина и Меркель

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуации с коронавирусом и нефтью, а также обмен пленными между Киевом и самопровозглашёнными ДНР и ЛНР.

Reuters

Как информирует пресс-служба Кремля, разговор прошёл по инициативе Германии. «Особое внимание уделено вопросам борьбы с пандемией коронавируса. Подчёркнута важность тесной координации международных усилий на данном направлении при активном участии Всемирной организации здравоохранения», — указано в сообщении. Путин и Меркель дали позитивную оценку обмену удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса. «Акцентирована необходимость последовательной реализации минского комплекса мер и решений, принятых на саммитах в нормандском формате», — заявили в Кремле. Также стороны затронули вопросы, связанные с ситуацией в Сирии и Ливии и нынешним положением на мировом нефтяном рынке. 21 апреля Путин провёл телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани.