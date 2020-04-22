В Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина и Меркель
- Reuters
Как информирует пресс-служба Кремля, разговор прошёл по инициативе Германии.
«Особое внимание уделено вопросам борьбы с пандемией коронавируса. Подчёркнута важность тесной координации международных усилий на данном направлении при активном участии Всемирной организации здравоохранения», — указано в сообщении.
Путин и Меркель дали позитивную оценку обмену удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса.
«Акцентирована необходимость последовательной реализации минского комплекса мер и решений, принятых на саммитах в нормандском формате», — заявили в Кремле.
Также стороны затронули вопросы, связанные с ситуацией в Сирии и Ливии и нынешним положением на мировом нефтяном рынке.
21 апреля Путин провёл телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани.