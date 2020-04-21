Путин обсудил с Рухани борьбу с коронавирусом

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Российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонного разговора обсудили обмен опытом двух стран в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Путин обсудил с Рухани борьбу с коронавирусом
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Ирана.

Рухани заявил о «необходимости расширять сотрудничество и обмен опытом между Ираном и Россией в борьбе с коронавирусом».

«Чиновники двух стран должны прилагать усилия для осуществления двусторонней торговли с соблюдением предписаний в сфере здравоохранения», — сообщил иранский президент.

Путин также отметил важность преодоления текущих трудных условий, подтвердив настрой на развитие двусторонних отношений.

Ранее Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, обсудили коронавирус и ситуацию в сирийском Идлибе.

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