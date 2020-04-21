Путин обсудил с Рухани борьбу с коронавирусом
- Reuters
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Ирана.
Рухани заявил о «необходимости расширять сотрудничество и обмен опытом между Ираном и Россией в борьбе с коронавирусом».
«Чиновники двух стран должны прилагать усилия для осуществления двусторонней торговли с соблюдением предписаний в сфере здравоохранения», — сообщил иранский президент.
Путин также отметил важность преодоления текущих трудных условий, подтвердив настрой на развитие двусторонних отношений.
Ранее Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, обсудили коронавирус и ситуацию в сирийском Идлибе.