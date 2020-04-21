Путин провёл телефонный разговор с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, обсудили коронавирус и ситуацию в сирийском Идлибе.

«В центре обсуждения был комплекс вопросов, связанных с распространением пандемии коронавируса. Выражена готовность наращивать совместные усилия в борьбе с инфекцией», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Кремля.

Также лидеры обменялись мнениями по Сирии, в том числе по выполнению договоренностей в Идлибе. Они подтвердили необходимость безусловного соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Кроме того, стороны обсудили реализацию совместных проектов в атомной энергетике.

Ранее президенты созванивались в начале апреля.