Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили вопросы сирийского урегулирования, включая ситуацию в Идлибе.
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
  • РИА Новости

«Продолжен предметный обмен мнениями по вопросам сирийского урегулирования, включая реализацию российско-турецких договорённостей от 5 марта 2020 года по стабилизации обстановки в идлибской зоне. Также затронута ливийская проблематика», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, стороны обсудили пандемию коронавируса и обеспечение возвращения на родину находящихся в Турции российских граждан.

16 марта военнослужащие России и Турции приступили к совместному патрулированию участка трассы М4 в сирийском Идлибе на основании соглашения, подписанного Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 5 марта в Москве. 

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