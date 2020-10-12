В Европарламенте назвали Лукашенко «архитектором насилия»
- Reuters
«Сегодняшний совет МИД должен наконец включить Лукашенко в лист санкций. Он архитектор и лидер насилия и репрессий в отношении протестующих в Белоруссии. Санкции должны начинаться сверху!» — написал он в Twitter.
По данным AFP, министры ЕС договорились наложить санкции на президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Ранее Великобритания и Канада ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора и ряда белорусских силовиков.