В Европарламенте назвали Лукашенко «архитектором насилия»

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Глава крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Манфред Вебер поддержал внесение президента Белоруссии Александра Лукашенко в санкционный список ЕС и назвал его «архитектором насилия» против оппозиционеров.
В Европарламенте назвали Лукашенко «архитектором насилия»
  • Reuters

«Сегодняшний совет МИД должен наконец включить Лукашенко в лист санкций. Он архитектор и лидер насилия и репрессий в отношении протестующих в Белоруссии. Санкции должны начинаться сверху!» — написал он в Twitter.

По данным AFP, министры ЕС договорились наложить санкции на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее Великобритания и Канада ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора и ряда белорусских силовиков.

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