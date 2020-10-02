Евросоюз ввёл в действие санкционный список по Белоруссии

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз 2 октября ввёл в действие санкционный список по Белоруссии, в который включены 40 человек.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

«Мы ввели в действие сегодня чёрный список на 40 имён», — приводит его слова ТАСС.

Также Мишель ответил на вопрос, почему в список не включён президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он объяснил, что ЕС планирует «продолжать диалог» с белорусской стороной.

Ранее МИД Белоруссии сообщил, что Минск с 2 октября вводит ответные санкции против Евросоюза в связи с принятыми ЕС визовыми ограничительными мерами в отношении белорусских должностных лиц.