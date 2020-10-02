Глава МИД Литвы оценил ответные санкции Белоруссии
- Reuters
«Эти санкции вообще для нас никак не болезненны. Они просто пытаются создать впечатление, что тоже действуют активно, зеркально, при этом никак не меняют свою политику», — сказал Линкявичюс.
Также он заявил, что санкции Белоруссии не меняют позицию Литвы, «оценку ситуации Евросоюзом и вообще международным сообществом».
Ранее Министерство иностранных дел Белоруссии сообщило, что Минск с 2 октября вводит ответные санкции против Евросоюза в связи с принятыми ЕС визовыми ограничительными мерами в отношении белорусских должностных лиц.