Глава МИД Литвы оценил ответные санкции Белоруссии

Глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью порталу Delfi заявил, что ответные санкции Белоруссии не болезненны для его страны.

«Эти санкции вообще для нас никак не болезненны. Они просто пытаются создать впечатление, что тоже действуют активно, зеркально, при этом никак не меняют свою политику», — сказал Линкявичюс.

Также он заявил, что санкции Белоруссии не меняют позицию Литвы, «оценку ситуации Евросоюзом и вообще международным сообществом».

Ранее Министерство иностранных дел Белоруссии сообщило, что Минск с 2 октября вводит ответные санкции против Евросоюза в связи с принятыми ЕС визовыми ограничительными мерами в отношении белорусских должностных лиц.