Глава МИД Литвы оценил ответные санкции Белоруссии

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Глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью порталу Delfi заявил, что ответные санкции Белоруссии не болезненны для его страны.
Глава МИД Литвы оценил ответные санкции Белоруссии
  • Reuters

«Эти санкции вообще для нас никак не болезненны. Они просто пытаются создать впечатление, что тоже действуют активно, зеркально, при этом никак не меняют свою политику», — сказал Линкявичюс. 

Также он заявил, что санкции Белоруссии не меняют позицию Литвы, «оценку ситуации Евросоюзом и вообще международным сообществом». 

Ранее Министерство иностранных дел Белоруссии сообщило, что Минск с 2 октября вводит ответные санкции против Евросоюза в связи с принятыми ЕС визовыми ограничительными мерами в отношении белорусских должностных лиц.

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