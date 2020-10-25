Помпео призвал Лукашенко освободить американского гражданина Шклярова
- Reuters
«Мы можем подтвердить, что госсекретарь Помпео звонил сегодня (Александру Лукашенко. — RT). Госсекретарь призвал к полному освобождению и немедленному отъезду из Белоруссии ошибочно задержанного гражданина США Виталия Шклярова и подтвердил поддержку со стороны США демократических устремлений народа Белоруссии», — приводит РИА Новости сообщение.
Белорусский лидер Александр Лукашенко и американский госсекретарь Майк Помпео ранее обсудили ситуацию в мире и внутриполитическую обстановку в Белоруссии.