Помпео призвал Лукашенко освободить американского гражданина Шклярова

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко призвал немедленно отпустить задержанного в Минске гражданина США Виталия Шклярова и дать ему покинуть Белоруссию. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

«Мы можем подтвердить, что госсекретарь Помпео звонил сегодня (Александру Лукашенко. — RT). Госсекретарь призвал к полному освобождению и немедленному отъезду из Белоруссии ошибочно задержанного гражданина США Виталия Шклярова и подтвердил поддержку со стороны США демократических устремлений народа Белоруссии», — приводит РИА Новости сообщение.

Белорусский лидер Александр Лукашенко и американский госсекретарь Майк Помпео ранее обсудили ситуацию в мире и внутриполитическую обстановку в Белоруссии.