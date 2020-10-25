Помпео призвал Лукашенко освободить американского гражданина Шклярова

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Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко призвал немедленно отпустить задержанного в Минске гражданина США Виталия Шклярова и дать ему покинуть Белоруссию. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.
Помпео призвал Лукашенко освободить американского гражданина Шклярова
  • Reuters

«Мы можем подтвердить, что госсекретарь Помпео звонил сегодня (Александру Лукашенко. — RT). Госсекретарь призвал к полному освобождению и немедленному отъезду из Белоруссии ошибочно задержанного гражданина США Виталия Шклярова и подтвердил поддержку со стороны США демократических устремлений народа Белоруссии», — приводит РИА Новости сообщение.

Белорусский лидер Александр Лукашенко и американский госсекретарь Майк Помпео ранее обсудили ситуацию в мире и внутриполитическую обстановку в Белоруссии.

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