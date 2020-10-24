В Минске сообщили подробности телефонного разговора Лукашенко и Помпео

Белорусский лидер Александр Лукашенко и американский госсекретарь Майк Помпео обсудили ситуацию в мире и внутриполитическую обстановку в Белоруссии. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента республики.

В ходе беседы Помпео заявил о приверженности США суверенитету и независимости Белоруссии.

Лукашенко, в свою очередь, рассказал о начале национального диалога в республике и выступил за мирное решение всех возникающих конфликтов, «в том числе на внешнем контуре».

Белорусский президент также назвал Россию главным союзником республики. При этом он отметил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Белоруссии, но «страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы».

«В частности, в соответствии с договором в рамках ОДКБ... в случае внешней агрессии со стороны Польши, Литвы или других стран Беларусь и Россия будут вынуждены реагировать», — приводит пресс-служба слова Лукашенко.

Помпео в ответ заверил, что такой угрозы «ни от НАТО, ни от Польши и Литвы» не существует.

Лукашенко также отметил, что в Минске «внимательно наблюдают» за проходящей в США предвыборной кампанией.

Он пожелал успехов действующему американскому лидеру Дональду Трампу.

Ранее СМИ сообщили о телефонном разговоре Лукашенко и Помпео.