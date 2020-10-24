СМИ сообщили о телефонном разговоре Лукашенко и Помпео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл телефонный разговор с американским госсекретарём Майком Помпео. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого».

Агентство не приводит детали разговора.

Как уточняется, беседа состоялась по инициативе американской стороны.

«Помпео позвонил Лукашенко. Президент Беларуси и госсекретарь США только что говорили по телефону», — сказано в сообщении Telegram-канала.

В сентябре в Госдепартаменте США заявили, что «не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером» Белоруссии.

Как отмечал сам белорусский лидер, протесты в республике управляются извне США через «центр под Варшавой», а также из Чехии, с Украины и из Литвы.