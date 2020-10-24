СМИ сообщили о телефонном разговоре Лукашенко и Помпео

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл телефонный разговор с американским госсекретарём Майком Помпео. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого».
СМИ сообщили о телефонном разговоре Лукашенко и Помпео
  • РИА Новости

Агентство не приводит детали разговора.

Как уточняется, беседа состоялась по инициативе американской стороны.

«Помпео позвонил Лукашенко. Президент Беларуси и госсекретарь США только что говорили по телефону», — сказано в сообщении Telegram-канала.

В сентябре в Госдепартаменте США заявили, что «не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером» Белоруссии.

Как отмечал сам белорусский лидер, протесты в республике управляются извне США через «центр под Варшавой», а также из Чехии, с Украины и из Литвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить