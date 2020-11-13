Лукашенко надеется «достучаться» до не понимающих ситуацию в стране
- Reuters
«Традиционно такие встречи — абсолютно важнейший канал общения с многомиллионной аудиторией и возможность обозначить позиции по проблемам, волнующим людей, поразмышлять и получить определённый отклик», — цитирует его БЕЛТА.
Вместе с тем Лукашенко выразил надежду, что общение с журналистами во Дворце независимости Белоруссии даст возможность «достучаться до тех, кто по разным причинам до конца не понял сути текущего момента».
Также президент Белоруссии отметил, что он хочет «достучаться» и до «зарубежных друзей республики», «порой не совсем верно оценивающих ситуацию в Белоруссии и её место в международном сообществе».
Ранее Лукашенко заявил, что «протестуны» не возьмут Белоруссию «тёпленькой».