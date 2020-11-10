Лукашенко: «протестуны» не возьмут Белоруссию «тёпленькой»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «протестуны» не возьмут страну «тёпленькой».
Лукашенко: «протестуны» не возьмут Белоруссию «тёпленькой»
  • РИА Новости

Об этом он заявил на встрече с председателем Федерации профсоюзов Белоруссии Михаилом Ордой.

«Наши же протестуны и беглые, особенно которые сидят в Польше и Литве, рассчитывают на то, что к весне экономика обвалится, как везде. И мы тут придём возьмём Беларусь тёпленькой. Ни черта подобного! Не возьмут они Беларусь тёпленькой. Мы выстоим, но будет непросто», — приводит «Беларусь сегодня» слова Лукашенко.

Также Лукашенко заявил, что «кто наберётся мужества, силы и выдержит — тот сохранится и сохранит своё государство».

Кроме того, Лукашенко поручил создать профсоюзы на всех частных предприятиях страны.

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