Лукашенко: «протестуны» не возьмут Белоруссию «тёпленькой»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «протестуны» не возьмут страну «тёпленькой».

Об этом он заявил на встрече с председателем Федерации профсоюзов Белоруссии Михаилом Ордой.

«Наши же протестуны и беглые, особенно которые сидят в Польше и Литве, рассчитывают на то, что к весне экономика обвалится, как везде. И мы тут придём возьмём Беларусь тёпленькой. Ни черта подобного! Не возьмут они Беларусь тёпленькой. Мы выстоим, но будет непросто», — приводит «Беларусь сегодня» слова Лукашенко.

Также Лукашенко заявил, что «кто наберётся мужества, силы и выдержит — тот сохранится и сохранит своё государство».

Кроме того, Лукашенко поручил создать профсоюзы на всех частных предприятиях страны.