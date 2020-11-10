Лукашенко поручил создать профсоюзы на всех частных предприятиях
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Об этом он заявил на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой.
«Мы с вами договаривались, что до конца этого года профсоюзные организации будут созданы на всех частных предприятиях. Этот вопрос до конца года должен быть решён», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
По его словам, власти будут поддерживать профсоюзы на всех уровнях.
Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будут запрещать импортную еду.