Лукашенко поручил создать профсоюзы на всех частных предприятиях

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил создать профсоюзы на всех частных предприятиях страны.
Лукашенко поручил создать профсоюзы на всех частных предприятиях
  • © РИА Новости / БелТА

Об этом он заявил на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой.

«Мы с вами договаривались, что до конца этого года профсоюзные организации будут созданы на всех частных предприятиях. Этот вопрос до конца года должен быть решён», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

По его словам, власти будут поддерживать профсоюзы на всех уровнях. 

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будут запрещать импортную еду.

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