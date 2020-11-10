Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил создать профсоюзы на всех частных предприятиях страны.

Об этом он заявил на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой.

«Мы с вами договаривались, что до конца этого года профсоюзные организации будут созданы на всех частных предприятиях. Этот вопрос до конца года должен быть решён», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

По его словам, власти будут поддерживать профсоюзы на всех уровнях.

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будут запрещать импортную еду.