В ЕС предложили помочь Белоруссии по аналогии с Украиной

Короткая ссылка
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз готов экономическими мерами поддержать демократические перемены в Белоруссии, как это уже было ранее сделано в отношении Украины.
В ЕС предложили помочь Белоруссии по аналогии с Украиной
  • Reuters

Соответствующее заявление она сделала в обращении к участникам Рижской конференции — 2020.

«С 2014 года ЕС выделил €15 млрд для сопровождения стабилизации на Украине. Благодаря нашей поддержке Украина сегодня — гораздо более сильная страна… Мы могли бы это предложить и демократической Белоруссии», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, главы европейских государств уже обратились к Еврокомиссии с просьбой подготовить «план экономической поддержки демократической Белоруссии».

В сентябре глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал условия выделения Украине $1,2 млрд макрофинансовой помощи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить