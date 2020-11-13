В ЕС предложили помочь Белоруссии по аналогии с Украиной

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз готов экономическими мерами поддержать демократические перемены в Белоруссии, как это уже было ранее сделано в отношении Украины.

Соответствующее заявление она сделала в обращении к участникам Рижской конференции — 2020.

«С 2014 года ЕС выделил €15 млрд для сопровождения стабилизации на Украине. Благодаря нашей поддержке Украина сегодня — гораздо более сильная страна… Мы могли бы это предложить и демократической Белоруссии», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, главы европейских государств уже обратились к Еврокомиссии с просьбой подготовить «план экономической поддержки демократической Белоруссии».

В сентябре глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал условия выделения Украине $1,2 млрд макрофинансовой помощи.