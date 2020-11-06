ЕС ввёл санкции против Лукашенко

Европейский союз ввёл санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Об этом сообщается в соответствующем документе ЕС, опубликованном в официальном журнале союза.

Отмечается, что ЕС также расширил чёрный список в связи с президентскими выборами в Белоруссии. В него внесли дополнительно 14 чиновников, помимо Лукашенко.

Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страны — члены объединения.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что ЕС в ближайшее время завершит техническую работу по введению санкций в отношении Лукашенко.