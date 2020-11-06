ЕС ввёл санкции против Лукашенко

Короткая ссылка
Европейский союз ввёл санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко.
ЕС ввёл санкции против Лукашенко
  • РИА Новости

Об этом сообщается в соответствующем документе ЕС, опубликованном в официальном журнале союза.

Отмечается, что ЕС также расширил чёрный список в связи с президентскими выборами в Белоруссии. В него внесли дополнительно 14 чиновников, помимо Лукашенко.

Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страны — члены объединения.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что ЕС в ближайшее время завершит техническую работу по введению санкций в отношении Лукашенко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить