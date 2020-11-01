Власть без портфеля: почему белорусская оппозиция заявила о возможном создании альтернативного правительства за рубежом

Член президиума координационного совета (КС) белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что в будущем возможно создание альтернативного «правительства» республики за границей. При этом он выразил надежду, что «до этого не дойдёт» и власть в Белоруссии сменится раньше. Он также призвал сторонников создавать за рубежом «прообразы посольств», которые бы существовали параллельно с представляющими белорусскую власть миссиями. Эксперты отмечают, что у оппозиционеров нет полномочий представлять Белоруссию, а такого рода заявления направлены на поддержание интереса к затухающему протестному движению и получение финансирования.

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что за рубежом может быть создано некое альтернативное «правительство» республики.

«Кто знает, может, в перспективе будет принято решение о создании правительства за пределами нашей страны, которое будет и издавать соответствующие документы для граждан Беларуси за границей?» — сказал Латушко в видеообращении к участникам Всемирного конгресса белорусов, который проходит в онлайн-режиме.

При этом оппозиционер выразил надежду, что «до этого не дойдёт» и смена власти в Белоруссии произойдёт раньше. Он также заявил, что белорусские диаспоры за рубежом должны создавать некие информационные пункты, которые могут стать «прообразами посольств». По его замыслу, эти структуры будут параллельны тем институтам власти, что функционируют сейчас в республике.

При этом Павел Латушко подчеркнул, что оппозиция должна действовать мирно и в рамках международного права. В качестве примера он привёл возможную инициативу по исключению официального Минска из Болонского процесса (система интеграции европейского образования) и бойкот зарубежными образовательными учреждениями тех белорусских вузов, которые применяли санкции против участвовавших в протестах студентов и преподавателей.

Стачки и забастовки

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК республики, победил нынешний глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Его основной конкурент Светлана Тихановская, супруга оказавшегося незадолго до выборов в СИЗО блогера Сергея Тихановского, завоевала 10,1% поддержки. После этого по стране начались акции протеста несогласных с таким итогом.

Оппозиция утверждает, что результаты выборов в пользу Лукашенко были сфальсифицированы, а настоящим победителем является Тихановская. Для разгона протестов и митингов белорусские силовики нередко применяют слезоточивый газ и прочие спецсредства.

Александр Лукашенко

© Nikolai Petrov/BelTA/Handout via REUTERS

Между тем Лукашенко 27 октября заявил, что протестующие в Белоруссии «по многим направлениям перешли красную черту», а акции оппозиционного движения начали приобретать радикальный оттенок.

Также по теме Портовый сбор: почему Литва грозит ответными мерами Белоруссии за возможный отказ от транзита грузов Министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс заявил, что, если Минск официально откажется от перевозки грузов через...

«Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельсов? Это может привести к серьёзным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами», — констатировал президент.

Он отметил, что организаторы белорусских протестов действуют по методичке «цветных революций» и прошли уже 7—8 этапов.

«Осталось совсем немного. Следующий этап — радикализация. Она происходит. Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь», — сказал Лукашенко.

Об этом глава государства заявил после того, как Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки. Ранее она выдвинула властям Белоруссии так называемый народный ультиматум с требованием отставки главы государства. В противном случае оппозиция пообещала волну забастовок, блокировки дорог и обвал розничной торговли в государственных магазинах.

«Не имеет отношения к Белоруссии»

Ранее Павел Латушко вместе с представителями оппозиционных сил сообщил о создании структуры под названием Народное антикризисное управление (НАУ).

«В то время как координационный совет создан для проведения переговоров, НАУ будет органом, обеспечивающим достижение следующих целей: начало переговоров и стабильность в стране в момент перехода власти к демократическим силам», — сказал Латушко.

Эта структура «также будет решать задачи, стоящие перед страной с момента ухода экс-президента до новых выборов и перехода власти к новому правительству».

Павел Латушко

Reuters

© Vasily Fedosenko

Руководить НАУ будет сам Латушко. По его словам, эта структура будет помогать штабу Тихановской и координационному совету оппозиции и выступать «с конкретными предложениями: как устранить причины кризиса, добиться начала переговоров, исправить ситуацию в экономике, восстановить законность и другие».

Действующий президент Белоруссии, в свою очередь, полагает, что создание новых параллельных структур свидетельствует о разрозненности в стане оппозиции.

Также по теме Мирный атом Белоруссии: как Литва пытается настроить Европу против Островецкой АЭС Строящаяся белорусская АЭС якобы представляет угрозу безопасности граждан ЕС. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в ходе...

«Создали Народное антикризисное управление. Под управлением этого Латушко. Но есть координационный совет. Нет, управление ещё. А почему? Потому что раздрай начался. Это ещё Цепкало создаст там что-то. Понимаете, до хрена там за границей, портфелей не хватает. И начали клепать эти правительства в изгнании», — заявил Лукашенко.

По его мнению, цель всей этой деятельности — финансирование и получение грантов.

«У них там пошел раздрай, борьба за эти гранты. Не надо им ничего хорошего в Беларуси, им надо это наскрести и поделить, как это было всегда. Вы же сведущие люди, вы понимаете, как это было», — добавил белорусский лидер.

Стоит отметить, что Павел Латушко сам был функционером правительства Лукашенко — в разное время он представлял Белоруссию в Польше, Франции и ЮНЕСКО, был министром культуры и имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. На момент выборов в августе 2020 года и последующих акций протеста он занимал пост директора Купаловского театра, с которого был уволен после того, как поддержал оппозиционеров.

В середине сентября он был лишён своего дипломатического ранга и выехал в Польшу в сопровождении польских дипломатов.

По мнению экспертов, все последние инициативы белорусской оппозиции направлены на сохранение протестного ресурса, которые постепенно иссякает.

«Смысл правительства в изгнании заключается в реализации полноценной альтернативной программы, которая включает в себя экономические, политические, социальные положения. В данном случае у оппозиционеров не существует идеологической основы, их объединяет только желание провести досрочные выборы. Однако это не политическая программа, не основание для создания правительства, а лозунг», — отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Аналогичной точки зрения придерживается и замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. В интервью RT он назвал заявление Латушко о возможном зарубежном правительстве попыткой привлечь внимание к затухающему протестному движению.

«Данное действие, как и все предыдущие шаги по разжиганию протеста, в частности создание координационного совета и всеобщая забастовка, никакого практического результата не принесёт», — пояснил политолог.

С его точки зрения, ожидать какого-то реального влияния на процессы внутри Белоруссии со стороны этого мифического органа не стоит.

«Те, кто сейчас заявляет о том, что создаёт оппозиционные центры власти, на самом деле не имеет никакого отношения к нынешней Белоруссии, в том числе это касается Латушко. Ни координационный совет, ни правительство в изгнании не могут стать легитимными органами и представлять интересы белорусов», — подчеркнул Шаповалов.

Эксперт отметил, что происходящее в Белоруссии в какой-то степени напоминает провальный сценарий по смене власти, который так и не был реализован в Венесуэле.

«Конечно, ситуация в этих странах разная с точки зрения процедурных моментов, но смысл один и тот же. Как Тихановская, так и Гуайдо являются марионетками внешних сил, которые пытаются таким образом повлиять на ситуацию в стране. Но этот сценарий не имеет отношения к реальной политической жизни и, соответственно, никаких результатов не даёт. Протестное движение постепенно сходит на нет. Однако конституционная реформа и диалог с оппозицией являются важными элементами развития политической ситуации в Белоруссии, которые способны в конечном счёте привести к нормализации обстановки», — заключил эксперт.